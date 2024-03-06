Украина готовит комплексную операцию по освобождению Крыма. Что она предполагает

Оккупанты хорошо защитили Крымский полуостров с помощью ракетных комплексов "Панцирь", С-400, противодроновых систем и РЭБов. Есть там противокорабельные ракеты и зенитно-ракетные комплексы. Однако, как отмечает Николай Маломуж, Украина находится в процессе подготовки операции по уничтожению Крымского моста.

Крымский мост является незаконной конструкцией

По его словам, в первую очередь Украина должна выявить много линий и систем ПВО захватчика.

При этом Маломуж считает, что нанести комплексные удары по Крымскому мосту можно с помощью ракет типа Storm Shadow украинского производства. Также, по его словам, можно использовать и оригинальные Storm Shadow или SCALP, поскольку Вооруженные силы имеют разрешение применять их на территории Украины, а Крым является собственно украинской территорией.

Маломуж подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина полностью готова к тому, чтобы нанести мощные удары по Крымскому мосту, и пробить вражеские системы ПВО и РЭБ.

При этом эксперт предположил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, когда будет проводить стратегическая операция по входу в Крым. В ее рамках также будут уничтожены противовоздушная оборона окупантов, пусковые установки и аэродромы.

"Мы к этому двигаемся",

– сказал Маломуж.

Правда, по его словам, чтобы планы воплотились в жизнь, необходимо проделать большую работу. Также эксперт подчеркнул, что до этого времени необходимо получить оружие и отработать новые наступательные стратегии в войне.

"Это перспектива после южной успешной операции",

– подчеркнул Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина уже наносила удар по Крымскому мосту. Он даже на время был закрыт для проезда. Кроме того, в ВСУ подчеркнули, что кафиры уже морально готовы к тому, что рано или поздно Крымский мост все же будет разрушен.

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