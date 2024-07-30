"Украина готова к переговорам" с РФ: в ОП ответили, как они должны состояться

Украина готова к мирным переговорам с Россией, но исключительно на основании международного права, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NV.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, что война идет, но мы готовы к переговорам, а Украина не готова к переговорам. Нет, Украина готова к переговорам — это главный пункт. То есть переговоры безусловно нужны, но важно на которых условиях и основаниях они будут проводиться. И здесь Украина четко говорит: 'Да, давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию'. говорит Подоляк.

Он также подчеркнул, что переговоры будут плодотворными только при условии, что будут применяться инструменты принуждения агрессора к миру. Это включает в себя поставки оружия Украине, отмену каких-либо ограничений на удары по инфраструктуре войны, которая находится в глубине России, усиление экономических санкций, чтобы повысить цену войны для России, и дипломатическую изоляцию Российской Федерации.

"Это поставки оружия Украине. Ее должно быть гораздо больше, в частности, нужно отменить любые ограничения — неформальные или формальные — на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь Российской Федерации. Второе — это экономические санкции. Они имеют работать намного более объемно, чем сегодня. Цена войны для России должна расти. ООН не может использовать те или иные площадки", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, состоятся ли между Зеленским и Путиным прямые переговоры. Очень сомнительно, что между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным состоятся прямые переговоры, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Рейтерович. При этом он отмечает, что все же одним из ключевых моментов является вопрос посредников, которые должны взять на себя определенные гарантии, что стороны будут придерживаться того, о чем они договорятся. Рейтерович говорит, что пока не видит страны, которая одновременно готова поручиться и за Украину, и за Россию.