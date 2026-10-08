Украина готова к мирным переговорам с РФ: Киев назвал пять вариантов перемирия

Украина готова в октябре принять участие в трехсторонних переговорах с Россией и США, если Москва согласится на такой формат. Киев также заявляет о готовности обсуждать различные сценарии прекращения огня от полного перемирия на линии фронта до отдельных договоренностей в Черном море и энергетической сфере. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Георгий Тихий заявил, что с украинской стороны нет препятствий для проведения встречи по мирным переговорам. Киев ожидает позиции России и хотел бы, чтобы переговоры состоялись именно в октябре. Спикер подчеркнул, что наиболее результативной могла бы стать встреча на уровне лидеров. Однако Украина готова работать и на других уровнях в формате Украина-США-РФ.

Какие варианты перемирия предлагает Украина

По словам спикера МИД, сейчас прорабатываются пять возможных режимов прекращения огня:

1. Полное и безусловное прекращение огня. Украина согласилась на такой вариант еще во время переговоров в Джидде в марте 2025 года. Речь идет о прекращении боевых действий вдоль всей линии фронта.

2. Перемирие в Черном море. Один из предложенных форматов основан на наработках Турции и касается безопасности судоходства.

3. Отдельный режим для Черного моря. Еще один вариант касается морской безопасности и был разработан в консультациях с Украиной с участием дипломатов.

4. Инициатива Индии. Это предложение носит более широкий характер и касается не только Черного моря, но и энергетической сферы. Украинская сторона заявляет о готовности рассматривать реалистические решения по такому варианту перемирия.

5. Энергетическое перемирие. Речь идет о возможном взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам Украины и России. Такой формат обсуждался в ходе контактов украинской и американской сторон.

Как заметил Тихий, любая договоренность нуждается в готовности России ее выполнять. Именно позиция Москвы остается одним из ключевых вопросов для дальнейшего движения переговорного процесса.

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