Як у Кремлі планують перемогти Україну: на Заході розкрили головний план Путіна

Кремль робить ставку не лише на ситуацію на фронті, а й на поступове послаблення підтримки України з боку Європи. Як пише The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін може розраховувати на те, що внутрішні політичні та економічні проблеми європейських країн зрештою змусять їх скоротити допомогу Києву.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінками чиновників та аналітиків з якими поспілкувалися журналісти WP, у Кремлі вважають, що війна на виснаження відбувається одразу на кількох рівнях. Росія намагається тиснути на Україну військово, а на Європу політично, економічно та через гібридну війну.

Одним з ключових елементів стратегії називають удари по українській критичній інфраструктурі. Москва прагне створити для України максимально важкі умови напередодні зими, розраховуючи водночас на те, що європейські уряди з часом втомляться від масштабної підтримки Києва.

"Путін вважає, що до літа ситуація в Європі зміниться, і підтримка України зменшиться. Це мотивує Кремль продовжувати свої зухвалі атаки", — заявив Михайло Ходорковський, який колись був найбагатшою людиною в Росії, а нині опозиційна фігура у вигнанні в Лондоні.

Паралельно Кремль посилює тиск на саму Європу. Йдеться про кібератаки, дезінформаційні кампанії, можливі диверсії та погрози, зокрема ядерну риторику. Керівник німецької Федеральної розвідувальної служби Мартін Єгер заявив, що Росія випробовує готовність Німеччини протистояти цим викликам.

Однак, попри плани Кремля, Європа поки не демонструє готовності відмовлятися від України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва оголосив про нову допомогу Україні. Водночас у Німеччині, Франції та інших країнах посилюються політичні сили, які виступають за скорочення підтримки Києва або перегляд відносин із Москвою, зокрема Марін Ле Пен заявила, що погіршення державних фінансів означає, що Франція більше не зможе надавати Україні стільки ж підтримки, а співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель розкритикувала канцлера за "обіцянку додаткових мільярдів грошей німецьких платників податків, поки Німеччина переживає найгіршу енергетичну кризу". За її словами, Німеччина повинна відновити постачання російського газу.

Таким чином, головний розрахунок Кремля, за оцінками західних і російських експертів, може полягати у затяжній війні та очікуванні політичних змін у Європі. Москва прагне дочекатися моменту, коли внутрішні проблеми західних держав стануть для них важливішими за продовження масштабної допомоги Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні та назвав ключові умови Росії.