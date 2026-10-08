Україна готова до мирних переговорів з РФ: Київ назвав п’ять варіантів перемир’я

Україна готова у жовтні взяти участь у тристоронніх переговорах і Росією та США, якщо Москва погодиться на такий формат. Київ також заявляє про готовність обговорювати різні сценарії припинення вогню, від повного перемир’я на лінії фронту до окремих домовленостей у Чорному морі та енергетичній сфері. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Георгій Тихий заявив, що з українського боку немає перешкод для проведення зустрічі для мирних переговорів. Київ очікує на позицію Росії та хотів би, щоб переговори відбулися саме у жовтні. Речник наголосив, що найбільш результативною могла б стати зустріч на рівні лідерів. Однак, Україна готова працювати й на інших рівнях у форматі Україна–США–РФ.

Які варіанти перемир’я пропонує Україна

За словами речника МЗС, зараз опрацьовуються п’ять можливих режимів припинення вогню:

1. Повне та безумовне припинення вогню. Україна погодилася на такий варіант ще під час переговорів у Джидді в березні 2025 року. Йдеться про припинення бойових дій уздовж усієї лінії фронту.

2. Перемир’я в Чорному морі. Один з запропонованих форматів базується на напрацюваннях Туреччини та стосується безпеки судноплавства.

3. Окремий режим для Чорного моря. Ще один варіант також стосується морської безпеки та був розроблений у консультаціях з Україною за участю дипломатів.

4. Ініціатива Індії. Ця пропозиція має ширший характер і стосується не лише Чорного моря, а й енергетичної сфери. Українська сторона заявляє про готовність розглядати реалістичні рішення щодо такого варіанту перемир’я.

5. Енергетичне перемир’я. Йдеться про можливе взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах України та Росії. Такий формат обговорювався під час контактів української та американської сторін.

Як зауважив Тихий, будь-яка домовленість потребує готовності Росії її виконувати. Саме позиція Москви наразі залишається одним з ключових питань для подальшого руху переговорного процесу.

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