Україна готова до мирних переговорів з РФ: Київ назвав п’ять варіантів перемир’я

Україна готова у жовтні взяти участь у тристоронніх переговорах і Росією та США, якщо Москва погодиться на такий формат. Київ також заявляє про готовність обговорювати різні сценарії припинення вогню, від повного перемир’я на лінії фронту до окремих домовленостей у Чорному морі та енергетичній сфері. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Георгій Тихий. Фото: МЗС України
Георгій Тихий заявив, що з українського боку немає перешкод для проведення зустрічі для мирних переговорів. Київ очікує на позицію Росії та хотів би, щоб переговори відбулися саме у жовтні. Речник наголосив, що найбільш результативною могла б стати зустріч на рівні лідерів. Однак, Україна готова працювати й на інших рівнях у форматі Україна–США–РФ.
Які варіанти перемир’я пропонує Україна
За словами речника МЗС, зараз опрацьовуються п’ять можливих режимів припинення вогню:
- 1. Повне та безумовне припинення вогню. Україна погодилася на такий варіант ще під час переговорів у Джидді в березні 2025 року. Йдеться про припинення бойових дій уздовж усієї лінії фронту.
- 2. Перемир’я в Чорному морі. Один з запропонованих форматів базується на напрацюваннях Туреччини та стосується безпеки судноплавства.
- 3. Окремий режим для Чорного моря. Ще один варіант також стосується морської безпеки та був розроблений у консультаціях з Україною за участю дипломатів.
- 4. Ініціатива Індії. Ця пропозиція має ширший характер і стосується не лише Чорного моря, а й енергетичної сфери. Українська сторона заявляє про готовність розглядати реалістичні рішення щодо такого варіанту перемир’я.
- 5. Енергетичне перемир’я. Йдеться про можливе взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах України та Росії. Такий формат обговорювався під час контактів української та американської сторін.
Як зауважив Тихий, будь-яка домовленість потребує готовності Росії її виконувати. Саме позиція Москви наразі залишається одним з ключових питань для подальшого руху переговорного процесу.
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