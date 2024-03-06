Украина эвакуирует госслужащих из двух областей. В ВСУ объяснили новый фейк РФ

Россияне заявляют, что готовят масштабное наступление на Николаевскую и Херсонскую область и что вроде бы Украина начала эвакуировать оттуда своих госслужащих. Однако, как отметила Наталья Гуменюк, данная информация не соответствует действительности.

Наталия Гуменюк

Пресс-секретарь Сил обороны юга сообщила, что распространение такой дезифнормации связано с проведением президентских выборов страны-агрессора. Таким образом, в РФ хотят повлиять на жителей временно оккупированных территорий, которые не хотят принимать участие в этом "цирке".

Как говорит Гуменюк, информацией о большом наступлении и эвакуации, захватчик пытается психологически повлиять на живущих в оккупации украинцев. Якобы им хотят навязать мнение, что Украина их не освободит, поэтому нужно выбирать новую власть.

Кроме того, добавила Гуменюк, распространяя такую дезинформацию враг также пытается ложью компенсировать свои неудачи на фронте.

"О каком наступлении на правый берег Херсонщины можно говорить, если они плацдарм преодолеть не могут?"

– спрашивает Гуменюк.

По ее словам, оккупанты и дальше пытаются его штурмовать на левом берегу, имея чрезвычайное преимущество по количеству и качеству вооружения и личному составу. Однако, как подчеркнула Гуменюк, все штурмы всегда завершаются поражением врага.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне также распространяют информацию о том, что готовят наступление на Харьков, Запорожье и Днепр. Вместе с тем ВСУ и военные эксперты опровергают эту информацию , подчеркивая, что не сформированы колонны из оккупантов, которые могли бы быть задействованы в штурме таких крупных городов.