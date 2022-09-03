Украина экспортировала около 2 млн тонн продовольственных продуктов и этим снизила мировые цены

Продовольственная организация ООН ФАО сочла, что цены на некоторые продукты снизились. Среди них есть зерновые, масло, мясо, сахар и молочные изделия. Среди основных причин организация называет соглашение между Украиной и РФ, разрешившее движение украинских судов из заблокированных портов. Об этом пишет "Голос Америки".



Украина экспортировала около 2 млн тонн продовольственных продуктов. Фото из открытых источников

Хотя цены и снизились по сравнению с предыдущими месяцами, но они все равно выше на 8%, чем были в прошлом году.

Как пишет издание, хотя соглашение способствовало вывозу зерна, но пока Украина смогла вывести за прошлый месяц только четвертую часть того, что вывозила в прошлые годы. Украинское зерно разными корабля 2 сентября было отправлено в несколько европейских стран, среди них Греция, Нидерланды и Испания. Зерно также поплыло в Египет, Турцию и Индию. Еще отправка нескольких кораблей была назначена на другие дни. Их груз попадет в Китай.

По состоянию на начало сентября Украина отправила 1766531 тонну продовольствия из трех главных портов страны. На это ушло 160 рейсов.

Интересно, что экспорт российской пшеницы снизился на 22% в последние 2 месяца лета, и это, несмотря на рекордный урожай в РФ.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал об украинской лодке, которая села на мель близ Стамбула. Неисправность произошла в руле судна. На лодке находились 3000 тонн украинской кукурузы. Судно под именем Lady Zehma направлялось в Италию.

Также, "Комментарии" писали о реакции Папы Римского на создание зернового коридора. Он назвал это знаком надежды, а также шагом, показывающим, что есть шансы на диалог между двумя враждующими странами.

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