В течение длительного времени российская сторона заявляла о наличии уникальных технологий для противодействия ракетам и дронам . Однако за последний год ситуация изменилась: украинский военно-промышленный комплекс совершил значительный прорыв, что существенно усложнило жизнь российским системам обороны. Теперь Россия столкнулась с новыми проблемами, к которым она не была готова, заявил журналист Александр Демченко.

Фото: из открытых источников

По его словам, Путин сейчас переживает из-за возможности Украины выйти на масштабное производство собственных ракет, что, по его мнению, может иметь катастрофические последствия для России.

"Путин очень боится того, что Украина поставит производство ракет на конвейер", — отметил журналист.

Если это сбудется, это станет серьезным вызовом для России, поскольку Украина сможет значительно повысить эффективность своих ударов и изменить баланс сил на фронте.

Однако это не единственное достижение Украины. Украинские силы обороны активно наносят удары по российским портам , что фактически блокирует поставки нефти в пяти регионах России. Кроме того, происходит фактическая блокада поставок сжиженного газа , что ранее было важной частью шантажа со стороны России, в том числе Европы.

Один из самых больших ударов был нанесен по двум нефтяным перерабатывающим заводам (НПЗ) в Нижегородской области , где расположено предприятие " ЛУКойл ". Это предприятие обрабатывает до 17 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает 30% поставки бензина в Москву. Уничтожение таких объектов может привести к серьезному дефициту нефти и бензина в России.

