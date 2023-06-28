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Украина должна получить ракеты ATACMS: в Сенате США усиливается давление на Белый дом

Решение о передаче ракет ATACMS Украине должны принять в Белом доме

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня есть достаточно высокая вероятность того, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал американский сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш.

Украина должна получить ракеты ATACMS: в Сенате США усиливается давление на Белый дом

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем", – заявил Риш. 


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По его словам, американские законодатели продолжают подымать этот вопрос перед администрацией Джо Байдена, требуя перестать откладывать вопрос и переходить к конкретным решениям. Говоря о сенаторах Джим Риш заявил, что "они уже активизировались".

Республиканец назвал ATACMS – "хорошим оружием", которое украинская армия должна получить как можно скорее.

Отметим, ранее члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, в пятницу объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.                                                                                                                           

Еще раньше прозвучала весьма интригующая фраза от президента США Джо Байдена, который намекнул, что "вопрос о передаче ATACMS все еще в игре".

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Источник: https://ukrainian.voanews.com/
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