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Украина держалась до последнего: Bloomberg узнал детали операции в Курской области

Украина до последнего держала все нюансы в тайне даже от ближайших партнеров

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", издание Bloomberg узнало, что Украина не делилась с западными партнерами деталями операции в Курской области "до тех пор, пока она не была в полном разгаре". Подготовка операции проходила под полной секретностью.

Украина держалась до последнего: Bloomberg узнал детали операции в Курской области

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление одного из чиновников из стран Запада, который дал интервью на условиях анонимности, Украина рассматривала несколько вариантов нападения, которое бы застало Россию врасплох.

Анонимный представитель западной разведки отметил, что украинское руководство не делилось конкретной информацией об операции на Курщине "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Сейчас на Западе воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ, но считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию, пишет Bloomberg.

В то же время представитель НАТО, знакомый с разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю.

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – миф об "одном народе" полностью разбит: что уже показала Курская операция.




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