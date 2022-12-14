Украина борется с дефицитом электроэнергии. Зеленский сказал, как может помочь ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз с просьбой о помощи с дефицитом электроэнергии. Украинский президент считает, что LED-лампы могут сберечь около 40% энергии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на НВ.

Зеленский требует LED-лампы для Украины. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский просит 50 млн. светодиодных лампочек. Это значительно снизит дефицит электроэнергии в стране. Еврокомиссия готова доставить 30 млн.

"Светодиодные лампочки потребляют в среднем на 75% меньше энергии, чем традиционные лампочки и служат до 10 раз дольше", — сказал президент Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС способен доставить в Украину 30 млн таких лампочек. Еврокомиссар добавила, что надеется и на других партнеров, которые смогут отправить в Украину LED-лампы.

"Это может показаться не столь существенным, но 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества... Учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы около 2,5 ГВт, этот проект мог бы существенно помочь", — считает Владимир Зеленский.

С октября Россия разрушает энергетическую инфраструктуру Украины ракетными ударами и дронами-камикадзе, что приводит к регулярным дефицитам электроэнергии в целой стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия наносит удары по энергосистеме ракетами украинского производства. Украина передала их РФ для своей территориальной защиты.

Также "Комментарии" писали о списке компаний, поставляющих в Российскую Федерацию западные компьютерные технологии, которые могут использоваться в российском оружии.

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