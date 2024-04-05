Украина близится к критическому моменту. Ермак рассказал, какой большой город готовится захватить РФ

Как рассказал Андрей Ермак, страна-агрессор активно ведет подготовку к очередному большому наступлению на Украину. По его словам, именно с этим связаны кровавые ракетные удары, которые она на протяжении последних трех недель наносит по нашей стране.

Андрей Ермак

При этом глава Офиса президента считает, что наиболее вероятной целью окупантов является украинский город Харьков. Он сейчас испытывает очень жесткую агрессию со стороны России, которая регулярно наносит по нему ракетные удары.

Ермак также рассказал, что о готовящемся большом наступлении свидетельствует и то, что страна-агрессор и ее диктатор Владимир Путин готовят новую волну мобилизации. Он добавил, что, вероятно, оккупанты пойдут в наступление на Украину в конце мая или начале июне.

"Конечно, мы должны быть к этому готовы. Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города.

, – сказал Ермак.

При этом Андрей Ермак выразил надежду, что Конгресс примет решение о выделении помощи Украине в размере 60 млрд долларов. По его словам, Республиканцу партия должна пойти на такой шаг. По его словам, диктаторы никогда не останавливаются добровольно, их нужно останавливать и Украине нужно помочь это сделать.

Ермак выразил надежду, что решение о выделении помощи Украине будет принято уже в апреле. По его словам, затягивание с помощью стоит украинцам жизней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия собирается провести очередное наступление на Украину. При этом жестоко обстреливает Харьков. Якобы именно этот большой город захватчики хотят захватить, потому что это желание Путина. Впрочем, волонтеры отмечают , что еще год назад, местным властям предлагали создать группы, которые защищали бы воздушное пространство Харькова, однако тогда власти якобы отмахнулись от таких предложений.