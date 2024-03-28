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Уклонисты с коррупционерами в безопасности. Оборонный комитет почти рассмотрел поправки по мобилизации

В четверг, 28 марта, оборонный комитет должен завершить рассмотрение всех поправок в законопроект о мобилизации. Как отметила нардеп Марьяна Безуглая, законопроект никоим образом не решит проблему мобилизации

сегодня, 17:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Есть вероятность того, что сегодня оборонный комитет таки завершит предварительную проработку всех 4000 тысяч правок, которые были внесены в законопроект о мобилизации после первого чтения.

Уклонисты с коррупционерами в безопасности. Оборонный комитет почти рассмотрел поправки по мобилизации

Мобилизация в Украине

Однако, как отметила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая, правда в том, что после рассмотрения поправок, законопроект не будет решать ключевые задачи.

По ее словам, в таком виде законопроект не усилит мобилизацию в Украине и не устранит злоупотребление с отсрочками. Кроме того, документ не устанавливает ответственность мужчин, уклоняющихся от мобилизации и вообще не выполняет ключевой принцип справедливости, когда служить должны все.

Кроме того, законопроект не дает ответа на очень актуальный вопрос о сроках мобилизации. До сих пор неизвестно, сколько времени человек будет вне привычной гражданской жизни. При этом, добавила нардеп, не определена рамка ротаций подразделений для стимулирования развития соответствующих военных решений генералитета.

"А что сейчас представляет собой законопроект после такой "разработки"? "Ведро воды" с уточнениями на уточнениях, кого нельзя мобилизовать, немного "меда" рекрутинга и военной выучки и пару заявлений о привлечении других ведомств и учетов. Все",
– отметила Безуглая.

По ее словам, когда мощный систематизированный богатый сосед бомбит наши города и уносит жизни, мы сами растягиваем перспективы войны до бесконечности, цепляясь лапками за популизм как панацею зоны комфорта, и рискуя показать, что у войны демократии против автократии нет шансов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в ТЦК обвинили Верховную Раду в том, что она сознательно блокирует процесс мобилизации.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02raWB68RCWndtJjEpHriWVXB8AjVob4ji32aBG5T7YLRQQbZ25cxCybqiXzbYGqUdl
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