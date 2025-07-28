Мир в Украине должен появиться до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом в эфире Fox News рассказал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью невестке Трампа Лари Трамп.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Телеведущая спросила об ожиданиях Уиткоффа на ближайшие три с половиной года. Имея в виду срок завершения работы администрации Трампа.

"Что мы решим российско-украинскую задачу, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Это война. президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим", — заявил спецпосланник Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что президент США Дональд Трамп был согласен отдать российскому диктатору Владимиру Путину часть украинских территорий, чтобы закончить войну. Однако в Кремле решили продолжать боевые действия.

Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt заявила, что Украина хочет мира, в то время как Россия планирует и дальше вести войну. По словам главы австрийского МИД, Путин мог согласиться с предложением Трампа о прекращении огня, которое предусматривало передачу РФ временно оккупированных территорий, однако российский диктатор не захотел заканчивать войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские чиновники делают все возможное, чтобы максимально затянуть переговоры на высшем уровне между президентами Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



