Кремлевские чиновник получили четкое указание: в США рассказали о хитрой тактике РФ на переговорах

Российские чиновники делают все возможное, чтобы максимально затянуть переговоры на высшем уровне между президентами Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что российские чиновники продолжают затягивать проведение переговоров на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, даже несмотря на призывы США к такой встрече.

В отчете напомнили, что 25 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается под большим вопросом. По его словам, сначала Россия и Украина должны выработать договоренности "путем экспертной работы".

Президент США Дональд Трамп в тот же день сказал журналистам, что встреча между Путиным и Зеленским "состоится", и что она должна была "состояться еще три месяца назад".

Эксперты Института напомнили, что российские чиновники неоднократно откладывали переговоры на высшем уровне между украинским и российским руководством и отказывались от конструктивных переговоров, направленных на достижение конкретных шагов для прекращения войны.

"Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада — в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган хочет всех опередить: зачем будет звать Путина и Трампа в Турцию.

Также издание "Комментарии" сообщало – зачем понадобилась очередная имитация переговоров с РФ: что будет дальше.



