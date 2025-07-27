Трамп готов был отдать Путину пять регионов Украины: что произошло

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что президент США Дональд Трамп был согласен отдать российскому диктатору Владимиру Путину часть украинских территорий, чтобы закончить войну. Однако в Кремле решили продолжать боевые действия.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt заявила, что Украина хочет мира, в то время как Россия планирует и дальше вести войну. По словам главы австрийского МИД, Путин мог согласиться с предложением Трампа о прекращении огня, которое предусматривало передачу РФ временно оккупированных территорий, однако российский диктатор не захотел заканчивать войну.

"Президент США Трамп передал Путину Крым и несколько восточных областей на серебряном блюдечке, так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против страны", — сказала Майнль-Райзингер.

По ее словам, Кремль имеет ограниченное время продолжать вести войну из-за больших потерь и катастрофической экономической ситуации. Именно поэтому, по мнению министерши, Путин ведет войну с такой жестокой интенсивностью.

Поэтому Майнль-Райзингер заявила, что австрийский 70-летний нейтралитет не защищает страну, а Австрии стоит подумать над членством в НАТО.

"Одно понятно: сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации в безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственные оборонные возможности, а также в партнерские отношения... Мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, то никто не нанесет вреда и нам. Это было бы наивно. Мир изменился", — сказала глава МИД Австрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что хотят закончить войну по дипломатическому пути. Какое условие Путина.

Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа озвучили термины, до которых хотят завершить войну в Украине.