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Slava Kot
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что президент США Дональд Трамп был согласен отдать российскому диктатору Владимиру Путину часть украинских территорий, чтобы закончить войну. Однако в Кремле решили продолжать боевые действия.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt заявила, что Украина хочет мира, в то время как Россия планирует и дальше вести войну. По словам главы австрийского МИД, Путин мог согласиться с предложением Трампа о прекращении огня, которое предусматривало передачу РФ временно оккупированных территорий, однако российский диктатор не захотел заканчивать войну.
По ее словам, Кремль имеет ограниченное время продолжать вести войну из-за больших потерь и катастрофической экономической ситуации. Именно поэтому, по мнению министерши, Путин ведет войну с такой жестокой интенсивностью.
Поэтому Майнль-Райзингер заявила, что австрийский 70-летний нейтралитет не защищает страну, а Австрии стоит подумать над членством в НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что хотят закончить войну по дипломатическому пути. Какое условие Путина.
Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа озвучили термины, до которых хотят завершить войну в Украине.