Угроза ядерного удара снова растут: что Путин распорядился отправить в Крым

На дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерные боеприпасы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Крым.Реалии".

Транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Как отмечается, автомобили 12-го управления ГУ Минобороны РФ были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооруженных сил России, автомобили 12-го управления обозначаются кодом 39.

Отмечается, что 12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

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