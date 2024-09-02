logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза ядерного удара снова растут: что Путин распорядился отправить в Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза ядерного удара снова растут: что Путин распорядился отправить в Крым

По сообщениям СМИ, в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ

сегодня, 17:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На дорогах временно оккупированного Крыма заметили автомобили 12-го управления Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерные боеприпасы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Крым.Реалии".

Угроза ядерного удара снова растут: что Путин распорядился отправить в Крым

Транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Как отмечается, автомобили 12-го управления ГУ Минобороны РФ были замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств Вооруженных сил России, автомобили 12-го управления обозначаются кодом 39.

Отмечается, что 12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входят Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

Читайте также на портале "Комментарии" — успешный прорыв ВСУ в Курскую область не изменил основных российских расчетов и взглядов – не в последнюю очередь из-за успехов российской армии на Донбассе. Об этом пишет издание "Foreign Policy", журналисты которого побеседовали с широким кругом представителей российской элиты и узнали их настроения по поводу войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории временно оккупированного Крыма россияне ужесточили проверку населения после удачных ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова. Об этом сообщает информационный ресурс Центра национального сопротивления.

Ранее "Комментарии" писали – более половины украинцев поддерживают идею создания международных временных администраций на освобожденных территориях Крыма и Донбасса. Об этом свидетельствую результаты опроса социологической группы "Рейтинг".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости