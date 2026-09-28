Угроза ядерного удара растет: куда может ударить Путин

В сети интернет распространяется информация, будто Россия готовит ядерный удар. Отмечается, что лидер РФ Владимир Путин возродил советскую систему "Периметр", способную нанести ответный удар даже после уничтожения руководства страны. Речь идет об объекте в горе Косвинского Камня, который может выдержать даже американские бомбы против бункеров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, куда могут полететь ядерные ракеты и какова вероятность такого сценария.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что вероятность реального применения Россией ядерного оружия остается пока низкой, хотя полностью исключать ее нельзя. По мнению чат-бота, в гипотетической зоне первоочередного риска остаются крупные украинские города, а также ключевые логистические и инфраструктурные центры.

Gemini рассматривает ядерную угрозу прежде всего как инструмент психологического и политического давления. Удар по странам НАТО или другим государствам Запада, по оценке чат-бота, выглядит маловероятным из-за неизбежного разрушительного ответа. Главная цель ядерного шантажа, по мнению Gemini, – запугать Украину и Запад и заставить их пойти на уступки.

Чат-бот Grok также оценивает вероятность ядерного удара как очень низкую. Называет ядерную риторику попыткой запугать Запад и вынудить Украину сдаться. При этом Grok отмечает, что реальных признаков подготовки – в частности, перемещения боеголовок или повышения готовности – в приведенной информации нет.

Теоретически, по версии Grok, Россия могла бы нанести удар по украинским военным целям или городам, демонстрируя готовность перейти ядерную границу. В то же время, чат-бот считает более вероятным продолжение громких заявлений и обычных ударов.

Чат-бот DeepSeek рассматривает ситуацию несколько иначе. По его мнению, речь идет не о непосредственной подготовке к нападению, а о возможности взаимного уничтожения при первом ударе. В теоретическом сценарии ядерные ракеты могут быть направлены на Великобританию, в частности, Лондон, Бирмингем, Глазго и Эдинбург, а также на военные объекты в США, Германии и Польше.

DeepSeek особо отмечает, что это сценарии тотальной войны, а не точечного удара. По приведенным данным чат-ботом, руководитель ГУР Кирилл Буданов не видит признаков подготовки к ядерному удару, хотя технически Россия может применить ядерное оружие в любой момент. Остальные эксперты, по оценке DeepSeek, также рассматривают ситуацию преимущественно как шантаж Запада.

В заключении все три чат-бота сходятся в главном: вероятность реального ядерного удара сейчас оценивается как низкая, а ядерная риторика рассматривается прежде всего как инструмент давления и запугивания. В то же время, они не исключают самого риска.

Различаются прежде всего предположения о целях. Gemini говорит прежде всего об украинских городах и инфраструктуре, Grok — об украинских военных целях или городах, а DeepSeek описывает уже сценарий масштабной ядерной войны с потенциальными целями в Великобритании, США, Германии и Польше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Путин готовит Киеву.



