Загроза ядерного удару зростає: куди може вдарити Путін

У мережі інтернет шириться інформація нібито Росія готує ядерний удар. Зазначається, що лідер РФ Володимир Путін відродив радянську систему “Периметр”, здатну завдати удару у відповідь навіть після знищення керівництва країни. Йдеться про об’єкт у горі Косвінський Камінь, який може витримати навіть американські бомби проти бункерів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, куди можуть полетіти ядерні ракети та яка вірогідність такого сценарію.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що ймовірність реального застосування Росією ядерної зброї наразі залишається низькою, хоча повністю виключати її не можна. На думку чат-бота, у гіпотетичній зоні першочергового ризику залишаються великі українські міста, а також ключові логістичні та інфраструктурні центри.

Gemini розглядає ядерну загрозу передусім як інструмент психологічного та політичного тиску. Удар по країнах НАТО чи інших державах Заходу, за оцінкою чат-бота, виглядає малоймовірним через неминучу руйнівну відповідь. Головна мета ядерного шантажу, на думку Gemini, — залякати Україну та Захід і змусити їх піти на поступки.

Чат-бот Grok також оцінює ймовірність ядерного удару як дуже низьку. Називає ядерну риторику спробою залякати Захід і змусити Україну здатися. При цьому Grok зазначає, що реальних ознак підготовки — зокрема переміщення боєголовок чи підвищення готовності — у наведеній інформації немає.

Теоретично, за версією Grok, Росія могла б завдати удару по українських військових цілях або містах, демонструючи готовність перейти ядерну межу. Водночас чат-бот вважає більш імовірним продовження гучних заяв та звичайних ударів.

Чат-бот DeepSeek розглядає ситуацію дещо інакше. На його думку, йдеться не про безпосередню підготовку до нападу, а про можливість взаємного знищення у разі першого удару. У теоретичному сценарії ядерні ракети можуть бути спрямовані на Велику Британію, зокрема Лондон, Бірмінгем, Глазго та Единбург, а також на військові об'єкти у США, Німеччині та Польщі.

DeepSeek окремо зазначає, що це сценарії тотальної війни, а не точкового удару. За наведеними чат-ботом даними, керівник ГУР Кирило Буданов не бачить ознак підготовки до ядерного удару, хоча технічно Росія може застосувати ядерну зброю у будь-який момент. Інші експерти, за оцінкою DeepSeek, також розглядають ситуацію переважно як шантаж Заходу.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в головному: ймовірність реального ядерного удару зараз оцінюється як низька, а ядерна риторика розглядається передусім як інструмент тиску та залякування. Водночас вони не виключають самого ризику.

Відрізняються передусім припущення щодо цілей. Gemini говорить насамперед про українські міста та інфраструктуру, Grok — про українські військові цілі або міста, а DeepSeek описує вже сценарій масштабної ядерної війни з потенційними цілями у Великій Британії, США, Німеччині та Польщі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій Путін готує Києву.



