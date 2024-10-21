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Угроза в два раза выше: как теперь оккупанты научились использовать "шахеды"

В ЦПД обратили внимание, что россияне научились использовать "шахеды" для разведки

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты фактически ежедневно атакуют украинские города и села своими ударными дронами типа "шахед". Однако враг научился использовать их и для разведки. Довольно часто теперь фиксируется, что "шахед" залетает на территорию Украины без боезаряда. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Угроза в два раза выше: как теперь оккупанты научились использовать "шахеды"

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Глава ЦПД обращает внимание, что российские "шахеды" теперь могут делать фото. Одно такое он даже продемонстрировал.

По словам руководителя ЦПД, значительное количество БПЛА захватчиков для разведки не имеет боевой части.

"Россияне опубликовали кадры с камеры "Шахеда". Как я и говорил ранее, РФ использует "Шахеды" сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них летит без боевой части и управляется дистанционно (контрабандные Старлинки, в том числе)", — написал Андрей Коваленко.

В то же время Коваленко успокоил, что все больше "шахедов" будут сбиваться украинскими дронами. Ведь украинцы также совершенствую свою тактику. Как бороться с российскими угрозами.

Читайте также на портале "Комментарии" — гвардиец 5-й Слобожанской бригады Андрей на позывной Бур рассказал, что сначала российские беспилотники "шахед" были медленными и летали на низкой высоте, однако теперь Россия модернизировала дроны и изменила их характеристики.

По словам украинского военного, российские дроны стали летать на более высокой высоте и с большей скоростью, что требует от украинских сил постоянной адаптации к изменениям характеристик беспилотников РФ.

"Сначала "шахеды" были не очень маневровые. Они были медленными и летали на низкой высоте, а сейчас враг развивается, сейчас реактивные "шахеды" есть, они летят быстрее, и они летят на большей высоте. Но мы успеваем, мы работаем. Мы их сбиваем, и какая бы у них скорость ни была, для того наше подразделение создано, чтобы поражать все их цели", — рассказывает Андрей.




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