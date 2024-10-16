Россияне изменили характеристики "шахедов": на что теперь способны российские дроны

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Slava Kot
Гвардиец 5-й Слобожанской бригады Андрей на позывной Бур рассказал, что сначала российские беспилотники "шахед" были медленными и летали на низкой высоте, однако теперь Россия модернизировала дроны и изменила их характеристики.
Российский беспилотник. Фото из открытых источников
По словам украинского военного, российские дроны стали летать на более высокой высоте и с большей скоростью, что требует от украинских сил постоянной адаптации к изменениям характеристик беспилотников РФ.
По словам гвардейца, украинские военные адаптируются к новым моделям дронов РФ и имеют новейшие разработки, которые могут стать "сюрпризом" для россиян. Андрей не раскрывает военные тайны, однако описал работу мобильных огневых групп, которые сбивают российские беспилотники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Африке нашли российский беспилотник.
Также "Комментарии" писали, что российский диктатор из-за страха перед украинскими дронами снес свою любимую дачу.
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