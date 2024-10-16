Россияне изменили характеристики "шахедов": на что теперь способны российские дроны

Гвардиец 5-й Слобожанской бригады Андрей на позывной Бур рассказал, что сначала российские беспилотники "шахед" были медленными и летали на низкой высоте, однако теперь Россия модернизировала дроны и изменила их характеристики.



Российский беспилотник. Фото из открытых источников

По словам украинского военного, российские дроны стали летать на более высокой высоте и с большей скоростью, что требует от украинских сил постоянной адаптации к изменениям характеристик беспилотников РФ.

"Сначала "шахеды" были не очень маневровые. Они были медленными и летали на низкой высоте, а сейчас враг развивается, сейчас реактивные "шахеды" есть, они летят быстрее, и они летят на большей высоте. Но мы успеваем, мы работаем. Мы их сбиваем, и какая бы у них скорость ни была, для того наше подразделение создано, чтобы поражать все их цели", — рассказывает Андрей.

По словам гвардейца, украинские военные адаптируются к новым моделям дронов РФ и имеют новейшие разработки, которые могут стать "сюрпризом" для россиян. Андрей не раскрывает военные тайны, однако описал работу мобильных огневых групп, которые сбивают российские беспилотники.

"Это лазерный прожектор, который один из членов экипажа помогает пулеметчику, подсвечивает для обнаружения "шахеда" на звук, с какой стороны летит "шахед", в сторону звука мы наводим лазер, обнаруживаем в небе "шахеда" лазером. Где уж потом пулеметчик в сторону лазера видит, наводит прицел", — сказал военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Африке нашли российский беспилотник.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор из-за страха перед украинскими дронами снес свою любимую дачу.