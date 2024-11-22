Угроза удара по правительственному кварталу: действительно ли кабинеты ОП опустели

22 ноября Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Интерфакс-Украина".

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога – будем в укрытиях", – заявил спикер украинского президента.

Стоит отметить, Верховная Рада отменила заседание, запланированное на 22 ноября, поскольку народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

По словам нардепа Тараса Батенко, депутатов предупредили, что в ближайшие дни Россия может нанести ракетный удар по зданию Верховной Рады.

"Мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки", — подчеркнул Тарас Батенко.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, запланированное на 22 ноября заседание Верховной Рады было отменено, а ближайшее заседание состоится только в декабре.

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