logo

BTC/USD

99052.63

ETH/USD

3316.18

LTC/USD

91.21

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза удара по правительственному кварталу: действительно ли кабинеты ОП опустели
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза удара по правительственному кварталу: действительно ли кабинеты ОП опустели

На Банковой заявили, что работают "в обычном режиме" несмотря на угрозу удара по правительственному кварталу

22 ноября 2024, 12:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

22 ноября Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Интерфакс-Украина".

Угроза удара по правительственному кварталу: действительно ли кабинеты ОП опустели

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога – будем в укрытиях", – заявил спикер украинского президента.

Стоит отметить, Верховная Рада отменила заседание, запланированное на 22 ноября, поскольку народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

По словам нардепа Тараса Батенко, депутатов предупредили, что в ближайшие дни Россия может нанести ракетный удар по зданию Верховной Рады.

"Мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки", — подчеркнул Тарас Батенко.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, запланированное на 22 ноября заседание Верховной Рады было отменено, а ближайшее заседание состоится только в декабре.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Воздушных силах подтвердили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Можно ли сказать, что Путин перешел от угроз к реальному бряцанию ядерной бомбой? Ведь нет смысла запускать баллистическую ракету с дальностью поражения до 6000 км на расстояние 800 км. Военной целесообразности также нет: есть Х-22, "Кинжал", "Искандер-М". О чем это сигнал Западу? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/
Теги:

Новости

Все новости