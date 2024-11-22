РФ готовит удар по правительственному кварталу: ВРУ отменила заседание

Народных депутатов Украины проинформировали о потенциальной угрозе удара по правительственному кварталу 22 ноября.

Россия может ударить по центру Киева. Фото из отрытых источников

Парламентарии из разных фракций сообщили, что из-за угрозы ракетного удара отменено заседание ВРУ, запланированное на 22 ноября. В ходе этого заседания парламентарии должны были провести час вопросов к правительству.

По словам нардепа Тараса Батенко, депутатов предупредили, что в ближайшие дни Россия может нанести ракетный удар по зданию Верховной Рады.

"Мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки", — подчеркнул Тарас Батенко.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, запланированное на 22 ноября заседание Верховной Рады было отменено, а ближайшее заседание состоится только в декабре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.