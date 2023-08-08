Угроза режиму Путина: президент РФ подписал новый закон для усиления милитаризации Росгвардии

Президент России Владимир Путин готовится вооружить российскую Национальную гвардию тяжелой военной техникой и, таким образом, обеспечить себе безопасность перед возможными угрозами для его режима. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет британской разведки.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

На прошлой неделе Путин подписал новый закон, позволяющий Росгвардии получить дополнительную военную технику, в частности, это касается ударных вертолетов, артиллерию и прочее.

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"Этот шаг говорит о том, что Кремль удваивает ресурсное обеспечение Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", — заявляет британская разведка.

Решение усилить милитаризацию войск Росгвардии численностью 200 тыс. человек было принято после мятежа группы "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным. Лидер вагнеровцев со своим войском в июне отправился из Ростова на Москву с призывом уволить высшее военное руководство РФ.

Вагнеровцы успели захватить несколько российских объектов, в том числе и военных, однако через полтора дня восстание Пригожина было остановлено. Владелец ЧВК "Вагнер" и часть его войск были отправлены в Беларусь.

Бывший охранник Путина, а теперь руководитель Росгвардии Виктор Золотов сказал, что его войска отлично справились с восстанием. Однако по информации британской разведки "нет никаких доказательств того, что Росгвардия совершила какие-либо эффективные действия против вагнеровцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала о "небольшой панике" россиян в Черном море.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который цинично рассказал о военной агрессии России 15-летней давности.