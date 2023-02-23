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Угроза повторного наступления России: в ВСУ рассказали, что происходит в приграничных областях

На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях пока все относительно спокойно

сегодня, 19:37
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Автор:

Лиля Воробьева

Пока украинские военные в приграничных областях не регистрируют увеличение количества группировок врага. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Угроза повторного наступления России: в ВСУ рассказали, что происходит в приграничных областях

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (фото из открытых источников)

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Украинские военные несут боевую службу на всех определенных им позициях", – сообщил Наев.


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Украинский генерал сообщил, что система противовоздушной обороны находится в боевой готовности. А еще – призвал украинцев доверять нашим военным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов рассказал о текущей стратегии РФ в войне. Россия не заинтересована в затягивании войны в Украине, наоборот – ее политическому руководству нужны как можно скорее результаты, которые она сможет выдать своему населению за победу над Украиной. В случае затяжной войны экономике РФ грозит кризис, а населению обнищание. По его словам, ближайшими целями РФ, которые они постараются достичь до 31 марта 2023 года, станет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если этот результат не будет достигнут, велика вероятность, что Россию в марте ждет новая волна мобилизации.

Впрочем, как отметил Буданов, текущая частичная мобилизация в России никогда не кончалась. По оценке Буданова, во время первой волны частичной мобилизации РФ уже призвала не менее 316 тысяч человек. Говоря о боевых качествах российских мобилизованных, он оценил их как крайне низкие, напротив – высоко оценил боевую эффективность офицерского состава ППК "Вагнер".


 



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=485909333572859
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