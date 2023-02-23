Угроза повторного наступления России: в ВСУ рассказали, что происходит в приграничных областях

Пока украинские военные в приграничных областях не регистрируют увеличение количества группировок врага. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (фото из открытых источников)

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и местонахождении вражеских сил по состоянию на сегодняшний день не произошло. Украинские военные несут боевую службу на всех определенных им позициях", – сообщил Наев.

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Украинский генерал сообщил, что система противовоздушной обороны находится в боевой готовности. А еще – призвал украинцев доверять нашим военным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов рассказал о текущей стратегии РФ в войне. Россия не заинтересована в затягивании войны в Украине, наоборот – ее политическому руководству нужны как можно скорее результаты, которые она сможет выдать своему населению за победу над Украиной. В случае затяжной войны экономике РФ грозит кризис, а населению обнищание. По его словам, ближайшими целями РФ, которые они постараются достичь до 31 марта 2023 года, станет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если этот результат не будет достигнут, велика вероятность, что Россию в марте ждет новая волна мобилизации.

Впрочем, как отметил Буданов, текущая частичная мобилизация в России никогда не кончалась. По оценке Буданова, во время первой волны частичной мобилизации РФ уже призвала не менее 316 тысяч человек. Говоря о боевых качествах российских мобилизованных, он оценил их как крайне низкие, напротив – высоко оценил боевую эффективность офицерского состава ППК "Вагнер".