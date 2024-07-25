Угроза оцепления крупного украинского города: в ВСУ сделали новое заявление

Украинские военные не фиксируют угрозу оцепления города Часов Яр в Донецкой области, хотя российская армия пытается продвигаться на флангах. Об этом заявил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

"Нет, на сегодняшний день угроза окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь", — сказал Калашников.

Он отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города, но избегают прямого штурма, поскольку это может привести к большим потерям. Вместо этого, оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки.

Калашников также отметил, что армия РФ использует дроны для сброса взрывчатки, но не применяет бронированную технику. "Ситуация контролируемая Силами обороны Украины, потому что штурмы нам удается отбивать", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские военные, несмотря на отсутствие приказа , вырвались из окружения . Украинские бойцы 31 отдельной механизированной бригады сумели успешно вырваться из оцепления возле села Прогресс, что в Донецкой области, отмечают аналитики DeepState.

Аналитики подчеркнули, что с помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, военные из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из оцепления в полном составе.

DeepState пишет, что 31 и 47 ОМБр остаются на том участке "главными столбами" обороны. Аналитики уверены, что этот случай должен стать напоминанием для многих командиров не пренебрегать личным составом и доверять сержантскому и офицерскому составу, который находится на непосредственной линии столкновения.

