Угледарские «ждуны» с радостью встретили оккупантов после захвата города (ВИДЕО)

В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Угледар. Фото из открытых источников

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и угнетали. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

"Кого мы оккупируем?", – удивляется он.

Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.





Ранее начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал , что в городе находится более ста человек, которые категорически отказывались эвакуироваться. Гуманитарную помощь из-за боевых действий, в последнее время доставить к ним было невозможно.

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Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили о продвижении врага возле Цукурино, Екатериновки, Колесниковки и в Торецке.

По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись к югу от Северска и продолжили наступательные операции в этом районе 3 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северу от Веселого (южнее Северска). Где еще враг имеет успехи – читайте по ссылке.