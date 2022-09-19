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Удастся ли отправить РФ в Украину добровольческий отряд из Северной Осетии: подробности

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отрапортовал, что формируется так называемый «добровольческий отряд»

сегодня, 18:58
Автор:

Лиля Воробьева
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  Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что там до конца месяца будет сформирован так называемый добровольческий отряд. Он примет участие в спецоперации на украинской территории.

Удастся ли отправить РФ в Украину добровольческий отряд из Северной Осетии: подробности

РФ собирается отправить в Украину осетинский добровольческий отряд (фото из открытых источников)

Об этом осетинский чиновник написал в Telegram.

Как подчеркнул руководитель республики, он сам "организует боевое слаживание и заведет их в район выполнения боевых задач". Теперь это военное формирование находится на территории полигона.

"Сейчас к отправке готовим еще одну группу добровольцев — они доукомплектуют имеющиеся батальоны и сформируют новый. Я уже говорил: часть этих добровольцев — офицеры запаса, мои боевые товарищи, сослуживцы, подчиненные. Это бойцы из разных регионов России, люди опытные и умеющие воевать", — подчеркнул Меняйло.

При этом почти год назад власти Северной Осетии направили на территорию нашей страны два военных формирования: батальоны "Алания", и через несколько месяцев — батальон "Осетия".

По информации, обнародованной ранее украинских СМИ, одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров подал идею, как спастись режиму Путина относительно общей мобилизации. Кадыров называет это планом самомобилизации. Как он утверждает, "каждый руководитель региона вполне может подготовить, научить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У Зеленского жестко отреагировали на обстрел Южноукраинской АЭС . Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС. В ОП резко отреагировали на это преступление и осудили его. Соответствующее заявление сделал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

 

 



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