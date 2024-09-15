Удары вглубь России: Зеленский рассказал, получила ли Украина разрешение

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США пока не предоставили разрешение украинским силам использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. По словам президента, Россия успела подготовиться и часть войск переместила чуть дальше от границы во избежание украинских ударов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN рассказал о дальнобойном оружии. По словам президента, все страны-партнеры Украины ожидают решения Соединенных Штатов о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь России.
Зеленский объяснил, что россияне попадают в школы, больницы, гражданское население благодаря самолетам, запускающим управляемые авиабомбы. По словам Зеленского, россияне ежемесячно применяют около четырех тысяч управляемых авиабомб. Из-за этих атак Украина потеряла 80% энергетической инфраструктуры.
Президент подчеркнул, что между ним и мировыми лидерами были встречи, на которых обсуждалось использование дальнобойного оружия, однако задержка в этом вопросе дала возможность переместить самолеты на более безопасное расстояние для РФ.
На вопрос, получила ли Украина разрешения на использование западного оружия для ударов вглубь РФ, Зеленский ответил: "Нет, до сих пор нет".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на удар России по Харькову.
Также "Комментарии" писал о представителе Кремля Дмитрии Пескове, который заявил, что США уже приняли решение о дальнобойном оружии для Украины.
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