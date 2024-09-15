Удары вглубь России: Зеленский рассказал, получила ли Украина разрешение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США пока не предоставили разрешение украинским силам использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. По словам президента, Россия успела подготовиться и часть войск переместила чуть дальше от границы во избежание украинских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN рассказал о дальнобойном оружии. По словам президента, все страны-партнеры Украины ожидают решения Соединенных Штатов о снятии ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь России.

"Все смотрят решения США. Все ждут таких решений. После этого они сами принимают решения. Это правда. Итак, мы очень хотели использовать это оружие и просто атаковать эти самолеты на военных базах. Не гражданскую инфраструктуру, а военные базы", — сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, что россияне попадают в школы, больницы, гражданское население благодаря самолетам, запускающим управляемые авиабомбы. По словам Зеленского, россияне ежемесячно применяют около четырех тысяч управляемых авиабомб. Из-за этих атак Украина потеряла 80% энергетической инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что между ним и мировыми лидерами были встречи, на которых обсуждалось использование дальнобойного оружия, однако задержка в этом вопросе дала возможность переместить самолеты на более безопасное расстояние для РФ.

"У нас были официальные встречи и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты со 100-150 километров, с 300 км на 500. После этого я скажу вам, что теперь нам нужно больше разрешений", – сказал Зеленский.

На вопрос, получила ли Украина разрешения на использование западного оружия для ударов вглубь РФ, Зеленский ответил: "Нет, до сих пор нет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на удар России по Харькову.

Также "Комментарии" писал о представителе Кремля Дмитрии Пескове, который заявил, что США уже приняли решение о дальнобойном оружии для Украины.