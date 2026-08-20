Удары Украины по России могут усиливать позиции Путина: в чем парадокс

Украинские дальнобойные удары все более заметно влияют на экономику России, транспорт, энергетику и повседневную жизнь граждан. Однако ожидаемого обвала поддержки войны пока не произошло. Кроме того, перенесение боевых действий вглубь российской территории может создавать для Кремля новые возможности для пропаганды. Об этом пишет британский обозреватель Овен Мэтьюз в издании Spectator.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мэтьюз пишет о кампании украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, складам и другим объектам, связанным с экономикой и логистикой. Одной из ключевых задач такой стратегии является повышение цен войны для России и постепенное ослабление ее способности финансировать боевые действия.

Однако, по данным кремлевского социологического центра ФОМ, которые приводит автор, уровень поддержки войны в России остается более 72%. Эти цифры следует воспринимать с осторожностью, учитывая условия проведения опросов в России, однако они демонстрируют главную проблему для Киева: экономическое давление не обязательно автоматически превращается в антивоенные настроения.

Мэтьюз признает, что украинские атаки уже подрывают чувство безопасности внутри России. Российские военные блоггеры все чаще критикуют работу противовоздушной обороны и способность властей защитить стратегические объекты.

Также скапливаются экономические трудности. Российский Минфин сталкивается с проблемами при размещении государственных облигаций, государственный Фонд национального благосостояния сократился, а крупные компании понесут значительные потери. В материале отдельно упоминается Wildberries, часть складской инфраструктуры которой была уничтожена.

Однако эти проблемы не выглядят критическими для Кремля. По приведенным в публикации оценкам, Москва располагает финансовыми ресурсами, чтобы продолжать войну по меньшей мере до конца года.

Гораздо более серьезным ограничением постепенно становится человеческий ресурс. Российской армии все сложнее набирать новых военнослужащих даже при высоких выплатах. В то же время, новая масштабная мобилизация остается рискованным шагом для Кремля после негативной реакции общества на кампанию 2022 года.

Именно здесь, по мнению автора, возникает парадокс. Удары по военной и экономической инфраструктуре могут ослаблять Россию, но атаки, в результате которых гибнут гражданские, дают Кремлю мощный пропагандистский материал.

Российские власти называют украинские атаки "терроризмом" и гораздо активнее освещают сообщения о гибели гражданских, чем экономические последствия ударов. Это позволяет представлять войну не как дальнюю кампанию против Украины, а как борьбу за выживание самой России.

Если количество таких инцидентов будет расти, Путин может использовать их для оправдания новых военных мер, в частности, мобилизации. В таком случае украинская стратегия, призванная заставить российское общество ощутить цену войны, может потенциально дать Кремлю аргументы для ее дальнейшего продолжения.

В то же время это не означает, что дальнобойные удары безрезультатны. Они создают для России экономические, логистические и военные проблемы. Вопрос лишь в том, смогут ли эти потери в конце концов превысить способность Кремля адаптироваться к ним, и превратятся ли они в политическое давление на Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Кислица рассказал о предложениях Украины для США.

Также "Комментарии" писали, что пропагандисты Кремля случайно показали паранойю Путина.