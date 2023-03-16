Удары по центрам принятия решений РФ: в Ростове в огне здание Пограничной службы ФСБ

В российском Ростове-на-Дону произошел пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские СМИ и паблики.

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ

Сообщается, что пожар начался в здании на проспекте Сиверса, 20/2, где находится пожарное управление ФСБ по Ростовской области.

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По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на складе погрануправления. Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв, после чего клубя черного дыма стали подыматься в небо. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что на место пожара выехали подразделения.

Отметим, в последнее время в России нередкие случае пожаров, взрывов. Российские власти всячески пытаются убедить россиян, что это никак не связано с так называемой "военной спецоперацией" в Украине и, что Украина не имеет оружия и ракет, которые бы достали до территории РФ.

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