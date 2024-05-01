Ударов КАБами может стать меньше: что уже принанимает Украина

Украина, похоже, начала охоту за складами с российскими "крылатыми" авиабомбами, которые стали большой проблемой для ВСУ в последние месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider, анализируя последние удары дронов по российской территории.

КАБ. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что планирующие авиабомбы крайне трудно перехватить в полете, а сбрасывают их с самолетов далеко за пределами радиуса действия украинских систем ПВО. Поэтому для противодействия этой угрозе надо бить по самолетам на аэродромах, или непосредственно по складам с бомбами.

Аналитики допускают, что именно это и произошло в минувшую субботу, когда десятки дронов-камикадзе ударили по аэродрому "Кущевская", где базируются российские истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно используются для нанесения ударов по украинским передовым позициям с использованием именно планирующих бомб.

По данным британской разведки, кадры с места этого удара свидетельствуют, что дроны попали в склад с комплектами для планирующих бомб. Хотя пока неизвестно, были ли при этом повреждены сами самолеты.

"Способность Украины препятствовать российской тактической авиации, в частности использованию планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны линии фронта", — отметили в британской разведке.

Автор публикации отмечает, субботний удар по авиабазе "Кущевская" — не первый случай, когда Украина атакует российские авиабазы, где расположены самолеты, способные сбрасывать планирующие бомбы. В начале апреля Украина устроила мощную атаку беспилотников на авиабазу Морозовск под Ростовом.

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