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Ударит +28 градусов: когда в Украину придет сильное потепление

В Украине скоро еще сильные потеплеют, но вместе с тем часть областей накроют дожди

сегодня, 20:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Погода в украинских регионах скоро станет еще жарче. Уже со среды, 22 мая, и к концу текущей недели столбик термометра будет показывать днем от 22…28 градусов. Такой прогноз погоды на ближайшие несколько дней прогнозирует синоптик Наталья Диденко .

Ударит +28 градусов: когда в Украину придет сильное потепление

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Будет все время тепло в Украине. Завтра, и до конца недели, дневная температура воздуха будет составлять 22… 28 градусов", – утверждает прогнозистка.

Вместе с тем в Украине будут проходить дожди. В ближайшие дни наибольшая вероятность дождей на Закарпатье, в прикарпатских регионах, пройдут осадки местами на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине. На других украинских территориях 22 мая без осадков.

Еще Диденко предупреждает, что в среду, 22 мая, в западных регионах будет сильный ветер юго-восточного происхождения, есть возможность порывов до 15-ти. 20 метров в секунду.

В столице Украины 22 мая прогнозируется теплая погода, столбик термометров максимально будет плюсовать до уровня 24...26 градусов.

"Дожди завтра маловероятны, однако облачность "хвоста" атмосферного фронта будет прикрывать солнце, чтобы не так напекало с непривычки еще весенней. Первый какой-нибудь ощутимый дождь пройдет в столице в пятницу", – сообщает Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, ожидает ли Украину аномально жаркое лето-2024 . Лето в нашей стране в этом году может показаться жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – планета испытывает влияние активной солнечной радиации.

Об этом говорит заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, передает УНИАН. Метеоролог отметила, что и по подсчетам, и по экспертным оценкам, лето 2024 года в нашей стране может показаться жарким.
 



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