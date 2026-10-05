Россия атакует мосты через Днепр в Киеве, однако зеркального ответа по Керченскому мосту пока нет. Хотя Украина атаковала конструкцию уже трижды во время полномасштабной войны. Стоит отметить, что ранее украинские власти заявляли, что Керченский мост нужно снести, ведь это незаконная конструкция. Почему Украина не бьет по Керченскому мосту после вражеских атак на мосты в столице, объяснил искусственный интеллект.

Крымский мост. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что война не работает по принципу "они ударили по мосту — мы должны ударить по их мосту". Керченский мост является сложной целью, его защита усилена, а для серьезного выведения объекта из строя требуются значительные ресурсы.

По оценке чат-бота, украинские удары по Крыму уже могут быть частью более широкой работы против российской логистики – ПВО, железнодорожных и автомобильных маршрутов. При этом даже уничтожение моста не перекроет все пути в Крым, поскольку остается сухопутный коридор.

Поэтому отсутствие удара ChatGPT не называет бездействием. Логика может состоять в системном истощении русской логистики, а не в одном символическом ударе. Если появится возможность повредить мост так, чтобы это дало реальный военный результат, ситуация может измениться.

Чат-бот Grok также объясняет отсутствие атаки военной целесообразностью. По его версии, у Украины есть собственные программы и приоритеты Сил обороны, поэтому не обязательно отвечать на каждый удар зеркально.

Чат-бот считает, что эффективнее бить по российской военной логистике – коридорам снабжения, хабам с дронами и оружием, нефтепереработке. Сам Керченский мост, по мнению Grok, уже не имеет прежнего стратегического значения. Основные военные грузы россияне, по этой оценке, перевозят по суше через оккупированный юг.

Кроме того, мост сильно защищен ПВО, а удар нуждается в значительных ресурсах и не гарантирует длительного результата. Когда атака станет выгодной для военных целей, Украина может ее осуществить. Но не просто потому, что Россия бьет по киевским мостам.

Чат-бот DeepSeek дает наиболее отличное объяснение. Чат-бот напоминает, что Украина уже трижды атаковала Керченский мост – в 2022, 2023 годах и в июне 2025-го. По приведенной им оценке, после этих ударов мост не является полноценной военной артерией.

Ключевым DeepSeek называет утверждение Роберта "Мадяра" Бровди о том, что Украина намеренно не трогает мост. Логика, по версии чат-бота, состоит в том, чтобы россияне продолжали тратить ресурсы на перевозку через него, пока украинские силы параллельно бьют по танкерам, НПЗ и наземным маршрутам снабжения.

DeepSeek также ссылается на заявление Владимира Зеленского о собственных программах и операциях Сил обороны. Если мост не выполняет ключевую военную функцию, он может не быть приоритетной целью. В то же время, ситуация может измениться, если Россия снова начнет активно возить им оружие.

Все ответы сходятся в основном: Украина не обязана отвечать на удары по киевским мостам симметрично. Керченский мост нуждается в значительных ресурсах, хорошо защищен, а его уничтожение не перекроет все пути в Крым.

Разница – в объяснении. ChatGPT делает акцент на системном истощении логистики, Grok – на выборе наиболее выгодных военных целей, а DeepSeek допускает, что мост могут намеренно не уничтожать, поскольку он может оставаться своеобразной "ловушкой" для российской логистики. Во всех трех версиях ключевое – целесообразность, а не месть.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с Киевом после масштабных ударов по мостам.