Що станеться з Києвом після масштабних ударів по мостах: нова тактика Путіна змінить все

Російські війська почали бити по мостах у Києві — під атакою опинився Південний міст. Експерти попереджають, що Росія хоче “розірвати місто”. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи вдасться такий план ворогу та якими будуть наслідки.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що зруйнувати Київ як єдине місто Росія не зможе. За його оцінкою, метою ударів по мостах може бути параліч руху військових колон, постачання та евакуації, а також створення хаосу й психологічного тиску.

Водночас Київ має кілька переправ та альтернативні маршрути. Інженерні служби можуть відновлювати пошкодження, а міжнародна допомога забезпечує матеріали й технології для ремонту.

Навіть серйозне пошкодження одного чи двох мостів, на думку Copilot, не означатиме появи двох повністю ізольованих частин міста. Наслідками можуть стати транспортні проблеми, більша небезпека для цивільних та додатковий економічний тиск.

Чат-бот Grok дивиться на ситуацію жорсткіше. У його відповіді йдеться, що Росія вже намагається створити проблеми для сполучення між берегами. Серед згаданих ним факторів — удари по Південному мосту, обмеження на Патона та мосту Метро, транспортні затори й зростання вартості таксі.

Окремо Grok говорить про удари по лініях електропередач. За його оцінкою, якщо регулярно виводити з ладу ключові переправи та енергетичну інфраструктуру, лівий берег може зіткнутися з більшими проблемами з електрикою, теплом і водою.

Це вдарить по логістиці, бізнесу та постачанню. Однак, як зазначає Grok, йдеться не про окупацію Києва, а про його виснаження та ускладнення життя в столиці.

Чат-бот DeepSeek також вважає, що фізично знищувати всі мости не обов'язково. Достатньо пошкодити ключові переправи настільки, щоб рух ними довелося припинити.

У відповідь бота потрапили удари по Південному мосту та мосту Патона, які, за його оцінкою, вже могли спричиняти транспортні проблеми. Серед можливих наслідків DeepSeek називає затори, зміну маршрутів громадського транспорту та складнощі для швидких і комунальних служб.

Окремо бот говорить про можливу спробу зробити життя в столиці важчим перед зимою. Якщо одночасно виникатимуть проблеми з теплом, водою та світлом, а транспортне сполучення буде порушене, це може посилити внутрішню напругу. Водночас DeepSeek не вважає, що навіть відрізання одного берега означатиме перемогу над Україною.

У висновку, спільним у відповідях чат-ботів є теза, що удари по мостах можуть серйозно ускладнити транспорт, логістику та роботу міських служб. Водночас Copilot наголошує на альтернативних маршрутах і можливостях відновлення, тоді як Grok та DeepSeek більше акцентують на накопиченні проблем — від заторів до перебоїв з енергією, теплом і водою.

Таким чином, усі три моделі розглядають можливість серйозно порушити нормальне життя Києва, але не описують фізичне розділення столиці як гарантований результат.

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