Удар Storm Shadow по Льгову: стало известно, сколько оккупантов отправилось на новогодний концерт к Кобзону

В результате атаки ВСУ 30 декабря по военному объекту в городе Льгов Курской области РФ девять российских военных погибли на месте, еще 22 ранены. Цифры не окончательные, разбор завалов на месте прилетов продолжается. Об этом сообщает 31 декабря портал "Комментарии" со ссылкой на экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Украина запустила минимум шесть Storm Shadow по оккупантам во Льгове, прилет был результативным, признали в России. Фото: из открытых источников

По данным Андрющенко, подтвержденные потери россиян во Льгове по состоянию на 00:00 30 декабря составили девять ликвидированных военных и 14 раненых. Он уверен, что эти цифры потерь не окончательные.

"До сих пор копают. Еще не все трупы извлекли, поэтому на Новый год цифры изменятся. Удар был по пункту управления в отличное время", — добавил Андрющенко.

Российское издание Astra 31 декабря приводит другие цифры — восемь погибших и 22 раненых военных РФ. Издание узнало, что Льгов атаковали минимум шесть ракет Storm Shadow. Несколько ракет попали в используемое военными здание на улице Свердлова, 1. Одна из ракет упала во двор жилого дома, но не сдетонировала. Ее уничтожили саперы.





Российские СМИ сообщают также, что сначала в локацию с российскими военными прилетела одна ракета. После прилета военные начали срочно спускаться в подземный бункер, однако ударили следующие ракеты, вход оказался завален, начался пожар. Многие оккупанты, по предположениям росСМИ, могли задохнуться или сгореть заживо.



Об Об ударе по Льгову 30 декабря писали российские СМИ. Украинские военные эту атаку до сих пор официально не подтвердили. При этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщал, что во Льгове в Курской области несколько раз прилетело по скоплению российских военных. Других деталей он не уточнял.



Портал "Комментарии" со ссылкой на главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова сообщал 31 декабря, что удар ВСУ по Льгову 30 декабря был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. По его данным, целью украинской атаки был Портал "Комментарии" со ссылкой на главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова сообщал 31 декабря, что удар ВСУ по Льгову 30 декабря был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. По его данным, целью украинской атаки был командный пункт российской группировки войск "Курск"





Как писал портал "Комментарии", 21 декабря Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 10 ракетами по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск Курской области РФ. Враг нанес значительные потери, пункт управления уничтожен.



