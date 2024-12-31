Ракетный удар ВСУ по Льгову: появились подробности и впечатляющее видео

Ракетный удар ВСУ по Льгову Курской области 30 декабря был нанесен высокоточными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает портал комментарии со ссылкой на главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова. По его данным, целью украинской атаки был командный пункт российской группировки войск "Курск".

По данным Бутусова, удар по штабу россиян во Льгове Украина нанесла с воздуха. Фото: Воздушные силы ВСУ

Бутусов снял видео, снятое очевидцем на месте прилета. На кадрах — сильный пожар. Вероятно, оккупанты понесли серьезные потери.

"Российский штаб поражен точно. Один из местных жителей комментирует: "Ребята все в бункере. Много", — прокомментировал видео журналист.

Об ударе по Льгову 30 декабря писали российские СМИ. Украинские военные эту атаку до сих пор официально не подтвердили. При этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщал, что во Льгове в Курской области несколько раз прилетело по скоплению российских военных. Других деталей он не уточнял.

В то же время мониторинговые каналы сообщали, что во Льгове якобы была атакована местная железная дорога. Российское издание Mash сообщило, что якобы ВСУ пытались атаковать Курскую область пятью ракетами HIMARS. “Четыре сбили над Медвенским районом Курской области, пятую над Льговом. Около нескольких домов обломками ракеты выбило окна. Предварительно пострадавших нет”, – писал Mash.

Как писал портал "Комментарии", 21 декабря Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 10 ракетами по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск Курской области РФ. Враг нанес значительные потери, пункт управления уничтожен. Это был ответ на российский удар 20 декабря по Киеву, где оккупантам не удалось поразить военные объекты. Таким образом, ВСУ выиграли у российского правителя Владимира Путина "технологическую дуэль", которую он так хотел предложить на своей пресс-конференции. И там же глава Кремля демонстрировал флаг 155-й бригады, который ему якобы прислали с передовой.