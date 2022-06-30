Удар российской ракеты по многоэтажке в Николаеве: появилось видео с камер видеонаблюдения

На камеру видеонаблюдения в соседском доме попал момент удара российской ракеты по пятиэтажке в Николаеве. Удар пришелся на верхние этажи многоэтажного городского дома.

Число жертв удара РФ возросло до 5 человек (скриншот с видео)

Взрыв был такой силы, что взрывной волной были выбиты окна соседней многоэтажки.

Спасатели днем сообщили, что из-под завалов многоэтажки достали тело еще одного жителя. Следовательно, количество жертв российской агрессии возросло до 4-х погибших.

После стало известно о 5 раненых и 5 жертвах в результате удара ракеты.

Известно, что кроме жилого дома российские кафиры выпустили ракету в гаражный кооператив. В результате удара, дотла выгорело 11 гаражей и 9 автомобилей. А еще – под обстрелы попали местная база отдыха, портовая и производственная инфраструктура областного центра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о ракетных ударах по гражданским объектам в двух областях. В течение суток враг продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины. Утром 29 июня кафиры выпустили ракеты по Николаеву. По предварительным данным городской администрации, ракета попала в жилую многоэтажку. Известно о двух погибших и четырех лицах с ранениями, среди них спасатель. На месте идет поисково-спасательная операция. Работники ГСЧС и коммунальные рабочие разбирают завалы, там дежурят медики "скорой". По состоянию на 8:20 уже нашли три тела, пять человек с ранениями госпитализированы. Поиски продолжаются. В результате взрыва ракеты разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж с последующим пожаром.





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