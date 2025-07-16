Удар россиян по Виннице: куда целился враг, количество раненых возросло

Российские захватчики ночью массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру, также есть раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Удар по Виннице. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, что количество пострадавших из-за атаки россиян возросло до 7, двое из них в тяжелом состоянии, пять человек с ожогами.

"Было попадание по объектам промышленной инфраструктуры, возникли пожары. Также повреждены 4 дома", — добавила Наталья Заболотная.

Отметим, российские террористические войска в ночь на 16 июля также атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень. Об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие", — отметил Вилкул.

Травмированный 17-летний парень в тяжелом состоянии, он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь.

"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", — добавил глава Совета обороны города.

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