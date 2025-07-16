logo

BTC/USD

117871

ETH/USD

3145.38

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удар россиян по Виннице: куда целился враг, количество раненых возросло
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар россиян по Виннице: куда целился враг, количество раненых возросло

В результате вражеской атаки в городе Винница попадание в объекты гражданской инфраструктуры

16 июля 2025, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватчики ночью массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру, также есть раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Удар россиян по Виннице: куда целился враг, количество раненых возросло

Удар по Виннице. Фото: из открытых источников

Чиновница отметила, что количество пострадавших из-за атаки россиян возросло до 7, двое из них в тяжелом состоянии, пять человек с ожогами.

"Было попадание по объектам промышленной инфраструктуры, возникли пожары. Также повреждены 4 дома", — добавила Наталья Заболотная.

Отметим, российские террористические войска в ночь на 16 июля также атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень. Об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие", — отметил Вилкул. 

Травмированный 17-летний парень в тяжелом состоянии, он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь. 

"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", — добавил глава Совета обороны города.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в скором времени получит новое оружие для войны с Россией, в том числе 17 Patriot. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин предложил у США купить только две установки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ZabolotNAtalia/posts/pfbid0SKGjMESX66LQSZD2hyA6icujj2JjyG5bb9FarUkuqgX78yPuKdM7qFPAfyLfM3tol?__cft__%5B0%5D=AZXQG32LRFETykBriE9yIP9pMQH_aP51uwiYnhkdwNTj0rRyU_3ZV-lPwqQuuHVUSxkvNK1T5Cof6J9MHIESrfjykO9p2x9Cdv2KzO7CpYssBQ29cpEcvRmRWR
Теги:

Новости

Все новости