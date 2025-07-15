Трамп заявил об отправке Украине Patriot: в Германии назвали время, когда прибудут

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в скором времени получит новое оружие для войны с Россией, в том числе 17 Patriot. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин предложил у США купить только две установки.
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников
Борис Писториус отправился в США, где встретился с главой Пентагона Питом Гегсетом. После встречи немецкий министр выступил перед журналистами и рассказал об отправке американских систем Patriot в Украину.
Кроме того, министр обороны Германии подчеркнул, что первая из этих установок может оказаться в Украине только через несколько месяцев.
Также Писториус отказался комментировать, обсуждал ли он с министром обороны США вопрос поставки наступательного оружия Украине.
Напомним, что Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Соединенные Штаты будут передавать "лучшее оружие" в НАТО, а члены альянса будут отправлять его Украине. Кроме того, президент США заявил о передаче Patriot, однако не указал, о чем именно идет речь – системы, пусковые установки или снаряды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Писториус сделал резкое заявление о готовности немецких военных убивать русских солдат.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о важных сигналах от Трампа.