Такого еще не было: стали известны детали жуткого обстрела Кривого Рога

Российские террористические войска в ночь на 16 июля атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Удар по Кривому Рогу. Фото: из открытых источников

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие", — отметил Вилкул.

Травмированный 17-летний парень в тяжелом состоянии, он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь.

"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", — добавил глава Совета обороны города.

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Ранее "Комментарии" писали – на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.



