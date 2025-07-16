Такого еще не было: стали известны детали жуткого обстрела Кривого Рога

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Кравцев Сергей
Российские террористические войска в ночь на 16 июля атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Удар по Кривому Рогу. Фото: из открытых источников
Травмированный 17-летний парень в тяжелом состоянии, он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой неизвестного типа из направления оккупированного Крыма.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне оккупировали Ялту: в DeepState рассказали о новом продвижении врага.
Ранее "Комментарии" писали – на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.