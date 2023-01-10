Удар по Очакову: Стали известны замыслы оккупанта

Накануне во время обстрела Очакова российские оккупанты попали в своего рода "могильник" противокорабельных мин времен Второй мировой войны. Взрыв был такой силы, что вздрогнул и Николаев, почти в 60 км от места попадания ракет, пишут "Комментарии".



Дважды подряд армия РФ ракетами обстреляла Очаков. Фото ГСЧС

"Рядом там с военной частью, которую обстреливали месяцами, был состав старых против корабельных мин времен Второй мировой войны. Их залили бетоном и сделали своеобразный могильник, — рассказал в соцсетях начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. — Россияне чего-то решили , что это склад боеприпасов и мужественно стреляли туда долго и скучно. И вчера дорогими ракетами, якобы "Кинжалами", двумя штуками пробили метр бетона, чтобы взорвать мины Второй мировой".

Ким также сказал, что этих старых боеприпасов было много, но никакой ценности для кафиров этот склад-могильник не имел. Однако взрыв нанес немалый ущерб: разрушены или разорваны многие здания, выбиты окна и крыши в более чем 200 жилых домах и объектах социальной инфраструктуры. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в населенных пунктах Куцурубской, Черноморской и Березанской общин.

До сих пор военные еще не подтвердили класс ракет, которыми нападавшие попали в Очаков.

Глава области также сообщил, что 10 января Николаевская ОВА уже отправила два грузовика письма ОСБ для помощи пострадавшим людям. Общество оперативно передает строительные материалы: шифер, пленку, плиты и т.д. Также выехали бригады ремонтников, чтобы хватило и рабочих рук.

От обстрела 9 января повреждена и больница, на территории больницы пострадавших нет. По последней информации, всего количество раненых – 15 человек, среди них – двухлетний ребенок. Четверо пострадавших находятся в больницах.

По мнению же начальниц и Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, массированный обстрел Очакова – это месть россиян за успехи ВСУ на Кинбурнской косе: "Это реакция врага на наши боевые успехи: ВСУ накрыли на Кинбурнской косе скуп россиян. Ответом стал массовый удар по Очакову".

Гуменюк рассказала, что солдаты армии РФ трусливо заезжают на Кинбурнскую косу, размещают технику, стреляют, а затем немедленно убегают. Ведь понимают, что получат ответ.

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