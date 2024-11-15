Удар по кораблям в Каспийском море: британская разведка раскрыла последствия для РФ

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Кравцев Сергей
Украинские войска 6 ноября атаковали порт Каспийск в России с помощью дронов. В порту находилось несколько кораблей ВМС России, и, по крайней мере, два фрегата класса "Гепард" получили повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
ВСУ нанесли удар по вражеской флотилии в Каспийске. Фото: из открытых источников
Как отмечается в сводке, российская Каспийская флотилия, вероятно, использовалась для массированных атак на Украину в 2022 году и продолжала использоваться для нечастых атак в течение 2023-2024 годов.
По данным британской разведки, Украина, вероятно, атаковала Каспийскую флотилию в ответ на эти удары по своей территории. Однако маловероятно, что российские суда, поврежденные в результате этого удара, использовались для нанесения прямых ударов по территории Украины.
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