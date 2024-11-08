Удастся ли вскоре решить вопрос с ударами "Шахедов" по Украине: прогноз британской разведки

Страна-агрессор смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине. В ближайшее время эту проблему решить трудно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, 2000 дронов-камикадзе были запущены российскими войсками против Украины в течение октября 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и значительно увеличивается третий месяц подряд.

По данным британской разведки, благодаря продолжающимся российским инвестициям в ряд беспилотных летательных аппаратов, диверсификации поставок и расширению стартовых площадок, темпы ударов постоянно растут с середины 2024 года.

В течение первой недели ноября российские темпы налетов оставались высокими и соответствовали последним неделям октября.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре, станут нормой", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение октября страна-агрессор применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Это стало рекордным количеством за текущий год. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Отмечается, в течение октября россияне запустили 2023 ударных БпЛА, а также беспилотников неустановленного типа. Среди них: 1185 были уничтожены или подавлены украинскими военными; 738 — локально потеряны; 29 вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства.



