Война в Украине: в октябре РФ установила новый рекорд

В течение октября страна-агрессор применила против Украины 2023 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) типа Shahed и дронов неустановленного типа. Это стало рекордным количеством за текущий год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Отмечается, в течение октября россияне запустили 2023 ударных БпЛА, а также беспилотников неустановленного типа. Среди них: 1185 были уничтожены или подавлены украинскими военными; 738 — локально потеряны; 29 вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства.

С начала 2024 года в целом враг применил 6987 ударных БпЛА. Преимущественно террористы атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", — добавляет Генштаб.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки беспилотников "Шахед-136", которые войска РФ использовали в сериях ударов с 26 по 29 октября.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок. Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.



