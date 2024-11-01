Теперь от «шахедов» беды еще больше: какую подлость придумали россияне

Россияне начали использовать беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками и "сделали невидимыми" системы ТОС-1А "Солнцепек". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз исследовал обломки беспилотников "Шахед-136", которые войска РФ использовали в сериях ударов с 26 по 29 октября.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские войска модифицировали дроны для установки на них термобарических боеголовок.

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.

Стоит отметить, в последнее время российские оккупационные войска усилили атаки против Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед".

За последнюю неделю прилеты или падения обломков сбитых дронов сопровождались необычным масштабном разрушений инфраструктуры, жилых домов и квартир, а также возникавшими пожарами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрразведка Службы безопасности Украины успешно разоблачила двух агентов, корректировавших удары российских дронов по военным объектам и энергосистеме на севере страны. Как стало известно, два молодых жителя Киева, 17 и 21 лет, работали на российскую разведку дистанционно, получая указания от представителей военной разведки РФ.



