В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома

Вечером 31 октября в Полтаве из-за падения обломков российских беспилотников произошли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Полтавы. Фото: ГСЧС

Подразделения ГСЧС спасли 2 пострадавших жителей.

В настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Идет ликвидация.

В общей сложности от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники.

На месте также работают психологи ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям

Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесщине. Под ударом оказалась пожарная часть. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Двое спасателей, бежавших в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.

"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", – отметили в ГСЧС.

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30 ноября около 22:45 россияне атаковали Харьков. По данным специалистов взрывотехнической службы полиции, против мирных жителей города россияне использовали авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Повреждены четыре многоквартирных жилых дома, 12 автомобилей.

Из-под завалов в тяжелом состоянии спасатели достали 12-летнего парня. Медики боролись за его жизнь, но реанимационные меры оказались тщетными. Парень скончался в автомобиле скорой помощи.

Вчера спасатели деблокировали тела 25-30-летнего мужчины и 15-летнего парня. Число раненых увеличилось до 36, в тяжелом состоянии находился 11-летний мальчик и женщина.