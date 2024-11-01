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В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома

Полтава: спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки

сегодня, 07:56
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Недилько Ксения

Вечером 31 октября в Полтаве из-за падения обломков российских беспилотников произошли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома

Последствия обстрела Полтавы. Фото: ГСЧС

Подразделения ГСЧС спасли 2 пострадавших жителей.

В настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Идет ликвидация.

В общей сложности от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники.

На месте также работают психологи ГСЧС.

В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома - фото 2
В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома - фото 3
В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома - фото 4
В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома - фото 5
В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома - фото 6
В Полтаве вражеские «шахеды» атаковали жилые дома - фото 7

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты выпустили около десяти ракет по Одесщине: есть попадания по спасателям

Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесщине. Под ударом оказалась пожарная часть. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает портал "Комментарии".

Двое спасателей, бежавших в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения получили пожарные автомобили и пожарная часть.

"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", – отметили в ГСЧС.

Читайте также: Оккупанты сбросили три авиабомбы на Харьков: погибли и ранены дети

30 ноября около 22:45 россияне атаковали Харьков. По данным специалистов взрывотехнической службы полиции, против мирных жителей города россияне использовали авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Повреждены четыре многоквартирных жилых дома, 12 автомобилей.

Из-под завалов в тяжелом состоянии спасатели достали 12-летнего парня. Медики боролись за его жизнь, но реанимационные меры оказались тщетными. Парень скончался в автомобиле скорой помощи.

Вчера спасатели деблокировали тела 25-30-летнего мужчины и 15-летнего парня. Число раненых увеличилось до 36, в тяжелом состоянии находился 11-летний мальчик и женщина.



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