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Наводили "Шахеды" на стратегические объекты: что угрожает мужчинам, работавшим в РФ

СБУ задержала агентов, которые помогали врагу атаковать объекты ВСУ

сегодня, 13:36
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Черновалова Кристина

Контрразведка Службы безопасности Украины успешно разоблачила двух агентов, корректировавших удары российских дронов по военным объектам и энергосистеме на севере страны. Как стало известно, два молодых жителя Киева, 17 и 21 лет, работали на российскую разведку дистанционно, получая указания от представителей военной разведки РФ.

Наводили "Шахеды" на стратегические объекты: что угрожает мужчинам, работавшим в РФ

Разоблачены агенты, которые помогали врагу атаковать ВСУ и энергосистему

Агенты использовали свой автомобиль для перемещений по Киевщине и Черниговщине, где они искали позиции радиолокационных станций украинских сил, отвечающих за защиту воздушного пространства. Также мужчины фиксировали результаты вражеских атак на энергетические объекты. Для этого они прятали мобильные телефоны с камерами в замаскированных коробах у линий электропередач, чтобы оставаться незамеченными.

Наводили ”Шахеды” на стратегические объекты: что угрожает мужчинам, работавшим в РФ - фото 2

Во время обысков по местам жительства подозреваемых СБУ изъяла мобильные телефоны с поличным их связи с российской разведкой.

“На основе собранных материалов, обоим задержанным предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Старший из агентов дополнительно обвиняется по ч. 1 ст. 304 УК, поскольку он привлекал несовершеннолетнего к преступной деятельности”, — говорится в сообщении СБУ.

Оба задержанных находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали семерых человек, поджигавших военные автомобили и железнодорожные объекты в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным следствия, задержанные выполняли задачи российских спецслужб, используя для поджогов воспламеняющиеся вещества. После совершения преступлений они снимали видео и отправляли их русским кураторам.



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