Наводили "Шахеды" на стратегические объекты: что угрожает мужчинам, работавшим в РФ

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Черновалова Кристина
Контрразведка Службы безопасности Украины успешно разоблачила двух агентов, корректировавших удары российских дронов по военным объектам и энергосистеме на севере страны. Как стало известно, два молодых жителя Киева, 17 и 21 лет, работали на российскую разведку дистанционно, получая указания от представителей военной разведки РФ.
Разоблачены агенты, которые помогали врагу атаковать ВСУ и энергосистему
Агенты использовали свой автомобиль для перемещений по Киевщине и Черниговщине, где они искали позиции радиолокационных станций украинских сил, отвечающих за защиту воздушного пространства. Также мужчины фиксировали результаты вражеских атак на энергетические объекты. Для этого они прятали мобильные телефоны с камерами в замаскированных коробах у линий электропередач, чтобы оставаться незамеченными.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых СБУ изъяла мобильные телефоны с поличным их связи с российской разведкой.
Оба задержанных находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Читайте на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали семерых человек, поджигавших военные автомобили и железнодорожные объекты в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным следствия, задержанные выполняли задачи российских спецслужб, используя для поджогов воспламеняющиеся вещества. После совершения преступлений они снимали видео и отправляли их русским кураторам.
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