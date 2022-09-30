Удар по колонне в Запорожской области: количество погибших и раненых выросло

Во время ракетного удара российских кафиров по колонне автомобилей в Запорожской области погибли уже 30 человек, а 88 украинцев получили разной степени ранения. Среди погибших 14-летний мальчик и 11-летняя девочка. 3-летняя девочка получила ранение. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию пресс-службы Национальной полиции Украины.

Ракетный удар по колонне в Запорожской области (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что на месте трагедии до сих пор работают около восьмидесяти специалистов. В частности, следователи и криминалисты из полиции помогают работникам СБУ собирать доказательства. Пока известно, что РФ ударила по региону модернизированными ракетами С-300.

Ранее сообщалось о 66 пострадавших людях.