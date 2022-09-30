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Удар по колонне в Запорожской области: количество погибших и раненых выросло

Три вражеских ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 попали в гуманитарную колонну

30 сентября 2022, 22:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Во время ракетного удара российских кафиров по колонне автомобилей в Запорожской области погибли уже 30 человек, а 88 украинцев получили разной степени ранения. Среди погибших 14-летний мальчик и 11-летняя девочка. 3-летняя девочка получила ранение. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию пресс-службы Национальной полиции Украины.

Удар по колонне в Запорожской области: количество погибших и раненых выросло

Ракетный удар по колонне в Запорожской области (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что на месте трагедии до сих пор работают около восьмидесяти специалистов. В частности, следователи и криминалисты из полиции помогают работникам СБУ собирать доказательства. Пока известно, что РФ ударила по региону модернизированными ракетами С-300.

Ранее сообщалось о 66 пострадавших людях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США назвали направление, где россияне оказались отрезаны от подкрепления. Украинские защитники завершили оцепление российской группировки в районе Лимана Донецкой области, по некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если российским войскам не удастся прорвать кольцо и получить подкрепление. Аналитики обращают внимание на сообщения российских пропагандистов о том, что российские военные не смогли удержать оборону. И ВСУ сумели прорвать оборону россиян в районе Ставок, в 10 км севернее Лимана. Также украинским силам удалось "перерезать" дорогу Торское-Дробышево. Если эта транспортная артерия находится под контролем ВСУ, то надеяться на подкрепление россиянам не приходится. Как сообщают российские военкоры, на которых ссылается ISW, ситуация является "чрезвычайно сложной" для подразделений БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые держат оборону в районе Дробышево и Лимане.



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Источник: https://t.me/UA_National_Police/7969
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