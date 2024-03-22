Удар по ДнепроГЭС: в британской разведке рассказали, будет ли продолжение

Страна-агрессор, которая развязала полномасштабную войну против Украины и сегодня нанесла ракетный удар по критическому объекту ДнепроГЭС, продолжит наносить подобные удары. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучили в Министерстве обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Специалисты разведки также объяснили, почему россияне только сейчас возобновили массированные ракетные удары, а до этого взяли паузу, которая длилась более месяца.

"Вполне возможно, что месячная пауза по нанесению ударов с авиации дальнего радиуса действия была обусловлена ремонтом и вопросами планирования. Вероятно, что санкции ограничили возможности России в доступе к ключевым компонентам как к самолетам, так и ракет", — говорится в сообщении.

В то же время постоянные успехи украинской системы противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.

"Почти наверняка, что Россия продолжит наносить удары по критическим объектам, насколько это позволят ее самолеты, экипажи и запасы вооружения, с попыткой сохранять давление на украинское правительство и население благодаря своим дистанционным ударным возможностям", — утверждают специалисты.

Британская разведка отмечает, что это является симптомом затяжной кампании, поскольку тактическая авиация (истребители и вертолеты) продолжают создавать ограниченное влияние на общий ход войны.

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