Удар по ДнепроГЭС: в британской разведке рассказали, будет ли продолжение

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор, которая развязала полномасштабную войну против Украины и сегодня нанесла ракетный удар по критическому объекту ДнепроГЭС, продолжит наносить подобные удары. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучили в Министерстве обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Специалисты разведки также объяснили, почему россияне только сейчас возобновили массированные ракетные удары, а до этого взяли паузу, которая длилась более месяца.
В то же время постоянные успехи украинской системы противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.
Британская разведка отмечает, что это является симптомом затяжной кампании, поскольку тактическая авиация (истребители и вертолеты) продолжают создавать ограниченное влияние на общий ход войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 22 марта Украина пережила очередную массированную ракетную атаку со стороны РФ. В отличие от той, что случилась днем ранее, когда целью стал Киев, теперь летело по другим городам, причем целью стали энергетические объекты. Почему всё происходит именно сейчас? Какие основные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости